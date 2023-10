Disavanzo da 400mila euro a Carcare, la minoranza: “Il sindaco alla perenne ricerca di persone cui attribuire colpe o responsabilità”

Carcare. “Il disavanzo è figlio del Fondo crediti dubbia esigibilità, ovvero crediti che l’ente vanta nei confronti dei cittadini. Il sindaco è alla perenne ricerca di persone cui attribuire colpe o responsabilità”. Così il gruppo consiliare “Insieme per Carcare” replica alle dichiarazioni del sindaco Rodolfo Mirri in merito alle cause del disavanzo del Comune.

“Come già suggeritogli a inizio mandato deve applicare il TUEL e attivare le procedure di pre-dissesto – aggiungono i consiglieri – Il disavanzo del Comune di Carcare è figlio del Fcde, come osservato in più relazioni dal revisore dei conti, e come noto alla Corte dei Conti, ovvero di una parte di tributi comunali pregressi (5 anni) che alcuni cittadini devono pagare al comune, il risultato di amministrazione è positivo. Le procedure di recupero crediti, per altro osteggiate dall’attuale sindaco quando era sui banchi dell’opposizione, sono da tempo avviate e mi risulta stiano producendo i risultati programmati”.

