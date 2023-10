Frontale sulla Cisa, anche i carabinieri che accorrono coinvolti in un sinistro

Nottata movimentata sulle strade della Val di Magra quella appena trascorsa. Un incidente ha coinvolto due veicoli su Via Cisa Sud: un frontale che ha fortunatamente portato solo ferite lievi come conseguenza. Due vetture, una proveniente dal mare e l’altro dalla Lunigiana, hanno colliso rendendo necessario l’intervento di un mezzo di soccorso della Pubblica Assistenza di Sarzana e dei Vigili del Fuoco. Uno degli automobilisti sarebbe risultato positivo all’alcoltest.

Proprio per svolgere gli accertamenti del caso, una pattuglia dei Carabinieri della stazione di Sarzana stava accorrendo sul posto ma è rimasta a sua volta coinvolta in un sinistro. All’altezza di una rotonda, l’auto ha perso aderenza finendo per ribaltarsi. I due uomini dell’Arma che erano a bordo se la caveranno con qualche giorno di prognosi. I rilievi sul primo incidente sono quindi stati svolti dai colleghi.

