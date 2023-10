Lavagna: cena interrotta per mareggiata, in cinquanta senza dessert

Ieri sera a Lavagna, in frazione Cavi-Aarenelle, i vigili del fuoco di Chiavari hanno sospeso una cena di beneficenza in corso in un ristorante a mare rispetto alla linea ferroviaria. E’ successo che a causa della mareggiata si era allagato un sottopassaggio-cunicolo che conduce al mare e al ristorante. I vigili del fuoco erano stati chiamati a liberare con l’uso di pompe il sottopassaggio ferroviario. Resisi conto che il ristorante era in piena attività, hanno creduto opportuno avvertire i commensali di interrompere la cena prima che il mare potesse tornare ad allagare il sottopasso, unica strada per tornare sulla via Aurelia.

» leggi tutto su www.levantenews.it