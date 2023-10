Maltempo: domenica scatta l’allerta gialla, ma il peggio è atteso per lunedì

Genova. Il previsto peggioramento del meteo per i prossimi giorni ha spinto Arpal e Regione a emettere un nuovo avviso di allerta meteo per la Liguria. Nello specifico, allerta gialla dalle 21 alle 23.59 di domenica 29 ottobre per le zone B, C ed E (genovesato, Golfo Paradiso, Tiglio e valli Scrivia, d’avito e Trebbia).

Alla luce del netto peggioramento previsto in particolare per lunedì, però, è molto probabile che nella giornata di domenica verrà emesso un altro avviso con prolungamento, e anche inasprimento, del livello di allerta. Sopratutto alla luce delle abbandonati piogge dei giorni scorsi, che hanno già saturato rivi, torrenti e terreno.

