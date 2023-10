“Non è stato un incidente”: polemiche su runner e ciclisti ‘distratti’ nella campagna della Regione sulla sicurezza stradale

Genova. “La campagna ‘Sicurezza Stradale 2023‘ della Regione è deleteria: anziché puntare il dito contro i principali responsabili degli incidenti sulle strade di Genova e della Liguria, ovvero chi viaggia a velocità sostenuta su auto e moto, vengono colpevolizzati soprattutto i più fragili della strada, ciclisti e pedoni”.

Ad attaccare la recente campagna lanciata dalla Regione in tema di sicurezza stradale è la consigliera regionale della Lista Sansa, Selena Candia: “Sensibilizzare i cittadini sui pericoli della strada, e in particolar modo sulla distrazione alla guida, ci trova concordi – sottolinea Candia -. Tuttavia non possiamo che rimanere sconcertati da una campagna che punta il dito contro le vittime dell’insicurezza stradale, come ciclisti pedoni, persone che scelgono di spostarsi in modo sostenibile e che tutti i giorni rischiano di rimanere coinvolti in pericolosi scontri stradali sulla carreggiata, ma anche sugli attraversamenti pedonali, con il semaforo verde a favore, sulle strade pedonali, sulle piste ciclabili e ormai anche sui marciapiedi”.

