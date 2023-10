Rapallo: PD e 5 Stelle presentano Angiolani. “Con lui puntiamo al ballottaggio”

Un brutto incidente in scooter, occorsogli mercoledì scorso, ne limita la condizione fisica, ma lui ne trae spunto per citare fra le sue idee guida l’abbattimento delle barriere architettoniche di Rapallo e la bandiera lilla – il vessillo delle spiagge accessibili – per l’arenile delle Saline. Francesco Angiolani, 40 anni, dipendente Mares, ex presidente del corpo bandistico, è il candidato scelto da PD e 5 Stelle per dare l’assalto al ballottaggio. In Piazza Martiri della Liberazione, dove circa un centinaio di rapallesi assiste al lancio ufficiale della sua candidatura, si vedono anche altri due aspiranti sindaci che proveranno a ridimensionarne le ambizioni: Roberto Tosi e Armando Ezio Capurro.

