Rapallo: ponte paralizzato, Carannante attacca

Da Andrea Carannante

Forse sarebbe più onesto ogni tanto assumersi delle responsabilità e non comportarsi come già succede con il San Francesco, dove si ostenta sicurezza, si inventano date e si illudono i cittadini. La vicenda del ponte “intelligente” è esemplare. Un guasto di un ponte che è costato davvero tanto ai cittadini e continua a costarne di manutenzione, (tralasciando l’utilità o meno), oggi questo ponte si rivela un vero problema, in una città dove il traffico a dir poco è caotico, meglio dire drammatico. Amministratori, gestire una città come Rapallo non è cosa facile, questo lo comprendiamo, ma non peggiorate la situazione, raccontando menzogne. Assumetevi le vostre responsabilità, i cittadini avranno più fiducia in voi.

» leggi tutto su www.levantenews.it