Dallo Yacht Club Chiavari

La Regata Sociale Open– Jeanneau Cup 2023 – Memorial Romano Caselli, prevista in calendario per sabato 21 ottobre e già rimandata a causa delle avverse condizioni meteo marine a sabato 28 ottobre, è stata annullata a causa della mareggiata che ha colpito il Tigullio nella giornata di venerdì 27 ottobre, protraendosi anche il giorno seguente e causando notevole pericolo per le imbarcazioni in uscita e in entrata dai porti di Chiavari e Lavagna.

