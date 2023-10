Rinviata causa maltempo la camminata lungo il Canale Lunense

Stop alla camminata lungo il Canale Lunense contro il tumore al seno. A causa delle previsioni di maltempo e delle condizioni di impraticabilità della pista ciclopedonale, l’iniziativa, organizzata dal Consorzio di bonifica e irrigazione del Canale Lunense, dalla Lega italiana lotta ai tumori (Lilt) La Spezia e dal Cai La Spezia, è stata rinviata da domenica 29 ottobre alle 10 a domenica 12 novembre con il via alla stessa ora.

Gli organizzatori si scusano con le persone che avevano già dato la disponibilità alla partecipazione. Solite le modalità di svolgimento per il 12 novembre. La camminata partirà alle ore 10 dalla sede del Canale Lunense, in via Paci 2, a Sarzana (di fronte all’ospedale vecchio) e percorrerà circa 5 km in direzione Ponzano Magra, lungo il canale che offre scorci suggestivi di natura e architettura, fino a piazza Cerri per sensibilizzare la popolazione sulla tematica della prevenzione al tumore e promuovere uno stile di vita sano e attivo.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com