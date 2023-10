Sorpresi a dipingere la scalinata di rossoblu, aggrediscono un uomo: due denunciati

Genova. Caos nella notte a San Fruttuoso, nei pressi della scalinata Sonnino, da anni al centro di una “battaglia” tra tifosi di Genoa e Sampdoria. Anche questa volta il parapiglia è nato per il tentativo di dipingere la scalinata che collega via Casoni a via Terralba. Solo che è culminato con un’aggressione, e il furto di una bici.

La segnalazione al 112 è arrivata intorno alle 2 di notte da via Casoni: un uomo ha riferito di avere visto un gruppetto di 5 persone intento a dipingere la scalinata, ai loro piedi secchi di vernice. Quando si sono accorte della sua presenza sono fuggite, ma l’uomo, in sella alla sua bici, li ha seguiti per un tratto. È stato a questo punto che uno dei cinque si è staccato dagli altri, è tornato indietro e gli ha sferrato due pugni in faccia, inforcando la bicicletta e fuggendo.

