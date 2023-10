Torna Foyer: i protagonisti della prosa incontrano il pubblico al Pin

Dodici incontri con gli attori e le compagnie della Stagione di Prosa, per presentare gli spettacoli al pubblico e dialogare in un’atmosfera conviviale. Dal 12 novembre al 16 aprile torna FOYER – Teatro Civico al PIN, l’iniziativa che vede uniti il Teatro cittadino e PIN La Spezia, lo spazio al Centro Allende gestito da Art Park che metterà a disposizione i propri locali per ospitare gli appuntamenti.

“Rinnoviamo questa iniziativa che avvicina il Teatro ai cittadini consentendo loro di conoscere, nell’atmosfera conviviale e piacevole del PIN, diversi attori che si esibiranno sul palco del Civico– dichiara il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini – sarà un’occasione per sentir raccontare, direttamente dai principali protagonisti, alcuni degli spettacoli presenti nel cartellone di questa stagione che ha già riscosso il gradimento del pubblico superando gli oltre 700 abbonamenti.”

