Toti alla prima del Picco: “Lavori no stop fino a Natale, poi l’inaugurazione”

“Sono contento che i tifosi possono tornare a vedere la squadra del cuore senza sobbarcarsi di trasferte faticose. Da oggi torniamo a vedere lo Spezia giocare nella sua casa”. A parlare è il presidente della Regione, Giovanni Toti, che a pochi minuti dall’inizio della partita contro il Cosenza parla con la stampa presente: “Lo stadio è moderno, i lavori proseguiranno fino a Natale quando inaugureremo la struttura. I distinti sono stati finiti, la prossima pausa estiva copriremo la Curva e credo sia davvero il primo stadio della Liguria oggetto di una ristrutturazione così profonda, in cui la Regione ha investito milioni di euro. Stiamo lavorando per dare regolarità e comfort ad altri stadi, come a Sestri Levante, e presto investiremo anche nello stadio di Genova, anche per quella tappa fondamentale che saranno gli Europei con la Turchia”, conclude.

