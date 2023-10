Allerta arancione: i luoghi a rischio da evitare e il rebus scuole

Ricordiamo che durante l’allerta arancione è vietato l’uso di sottopassaggi vicini a corsi d’acqua o rischio, chiusi parchi, giardini cimiteri, impianti sportivi pubblici, posteggi interrati a rischio. Come al solito la responsabilità della apertura o meno delle scuole è affidata ai sindaci. Scuole chiuse a Camogli, Casarza Ligure, Chiavari, Cogorno, Lavagna, Leivi, Ne, Pieve Ligure, Santa Margherita Ligure, Sestri Levante per le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado (sospensione didattica per le scuole secondarie di secondo grado), Sori, Uscio.

Sospensione attività didattica: Moconesi (in asili e scuole); Rapallo.

» leggi tutto su www.levantenews.it