Allerta arancione, lunedì a Genova scuole aperte. Ecco i comuni che le terranno chiuse

Genova. Nuova allerta arancione su Centro e Levante della Liguria, stavolta in pieno orario scolastico visto che inizia a mezzanotte ma prosegue per tutta la giornata di lunedì. A differenza dell’allerta rossa, che provoca generalmente la chiusura generalizzata di tutti gli istituti scolastici, ogni comune si organizza in maniera differente.

A Genova, come di consueto, le scuole saranno tutte aperte. Il Coc monitorerà la situazione durante la notte e disporrà eventuali chiusure totali o parziali in caso di criticità sul territorio.

