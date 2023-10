Allerta meteo arancione, l’elenco delle scuole chiuse il 30 ottobre nel savonese

Liguria. Prenderà il via a mezzanotte e si concluderà alle 20 di domani, lunedì 30 ottobre, lo stato di allerta meteo arancione diramato da Arpal per la zona B. Sulle zone A e D, invece, sarà in vigore l’allerta gialla.

Alla luce di questa situazione, i sindaci dei comuni della zona B (ossia quelli costieri da Spotorno a Varazze) potrebbero optare per la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. Aggiorneremo l’articolo in tempo reale per tutta la giornata mano a mano che i sindaci comunicheranno le loro decisioni.

