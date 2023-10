Allerta meteo, Liguria col fiato sospeso: nelle prossime ore potrebbe diventare rossa

Liguria. Potrebbe diventare rossa l’allerta meteo sulla Liguria nelle prossime ore. È la tendenza emersa dal punto stampa convocato dalla Regione nella sala della protezione civile a poche ore dall’arrivo della nuova ondata di maltempo in Liguria. “È possibile che domani l’allerta arancione possa diventare qualcosa di più preoccupante per il sommarsi dei temporali di questa notte e del fronte perturbato più persistente che scaricherà acqua sulla nostra regione – ha esordito il presidente Giovanni Toti -. Il combinato disposto di questi elementi potrebbe dare fenomeni particolarmente gravi sul territorio”.

Il settore sorvegliato con più preoccupazione è il Levante (Tigullio, Spezzino e relativi entroterra sui versanti marittimi), dove nella giornata di lunedì il livello di allerta potrebbe passare da arancione a rosso. “L’eventuale passaggio avverrebbe con sufficiente anticipo, in modo tale da non rendere la situazione più dannosa“, spiega Francesca Giannoni, direttrice del centro meteo Arpal. Il rischio riguarda i bacini più grandi come Entella, Vara e Magra – il cui livello si è già alzato con la pioggia degli scorsi giorni – che potrebbero rispondere in maniera distruttiva se sottoposti a nuove pesanti precipitazioni come quelle possibili nel corso della notte: “Dovremo seguire attentamente l’evento a partire da stanotte per poi aggravare, se necessario, il quadro previsionale”.

