Calcio, Cairese. Boschetto: “Dall’esterno ci danno favoriti, non so perché. Dai nostri supporter solo critiche, serve più coesione”

Andora. Una domenica storta per la Cairese sul campo neutro del “Marco Polo” contro l’Imperia di Pietro Buttu. Una sconfitta che stona per la classifica ma, soprattutto, sul lato della prestazione, molto criticata da Riccardo Boschetto nel post partita.

“Non parlo mai dell’arbitro – premette il tecnico nonostante tra i gialloblù ci fosse un generale disappunto per alcune decisioni -. Non mi piaciuto assolutamente l’approccio della gara. Ci abbiamo messo poca intensità e cattiveria, subendo tutto il primo tempo con troppa sufficienza. Dopo abbiamo lottato e si è visto un migliore atteggiamento, ma la sconfitta è meritata. Se si pensa soltanto a giocare tecnicamente si rischia di soccombere com’è successo oggi. Forse le prime vittorie hanno illuso ma il percorso è lungo, bisogna creare una mentalità diversa. Non si va da nessuna parte con la sola qualità“.

