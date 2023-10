Il match del Campionato di Seconda Categoria Leivese – Moneglia in programma questo pomeriggio alle 14.30 si disputerà al campo sportivo in località San Quirico di Carasco, con calcio di inizio previsto nello stesso orario, per impraticabilità del campo sportivo di San Bartolomeo in Leivi.

