Calcio, Prima Categoria. La zampata di Hamati fa volare il Vadino: 0-1 al Riva

Albenga. Il Vadino si aggiudica il derby ingauno di Prima Categoria contro i suoi rivali storici: la San Filippo Neri Yepp. Gara molto accesa fin dai primi minuti di gioco, l’agonismo ha predominato per tutti i tratti del match. La squadra di Giunta è riuscita a vincere grazie alla zampata di Hamati sugli sviluppi di un corner: palla che spiove nel centro dell’area, Prudente cerca il tiro in porta che si trasforma in un assist per il suo compagno di squadra. Arancioneri che si dirigono negli spogliatoi in vantaggio, con la consapevolezza di affrontare un secondo tempo non facile. La San Filippo Yepp è riuscita ad arginare alla perfezione ogni tentativo avversario: colpi di testa, anticipi e in generale una grande compattezza difensiva hanno tutelato la porta protetta da Rizzo. Lo dimostrano i dati: solamente 2/3 conclusioni hanno centrato lo specchio, 2 centrali bloccate facilmente dall’estremo difensore giallorosso, una che gonfia la rete a dimostrare il gran cinismo di Hamati. Partita in generale molto equilibrata, la squadra di Torregrossa ha dimostrato inoltre di possedere due abili esterni, e un discreto ordine sia in possesso che non, oltre a scendere in campo con una rosa abbastanza rimaneggiata visti gli infortuni e le indisposizioni dovuti per motivi extra campo.

Ecco alcuni momenti salienti del match:

