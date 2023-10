Carasco: fungaiolo disperso era tranquillo in un bar

La notizia è che anche oggi, con un tempo da lupi e funghi probabilmente fradici dalla pioggia, qualcuno è andato a cercarli. Poi accade che due amici si separino, forse per non svelare l’uno all’altro le proprie “poste” e non si ritrovino all’ora e nel posto convenuto e scatti l’allarme con inutile impiego di uomini e mezzi. E’ accaduto anche oggi a Paggi di Carasco. Il fungaiolo disperso, mentre lo cercavano sotto la pioggia battente, era seduto tranquillo in un bar. Otto giorni fa altro caso sul monte Ajona con un fungaiolo dato per disperso, ma che tale non era, finito comunque con un titolo a tre colonne su un cartaceo.

