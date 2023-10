Casarza Ligure, grosso masso frana sulla strada per Bargone: 200 abitanti isolati

Casarza Ligure. Un grosso masso si è abbattuto all’alba all’inizio di via Bargone, strada che conduce all’omonima frazione sulle alture di Casarza Ligure, in Val Petronio. È la conseguenza delle forti piogge che si sono abbattute tra la notte e le prime ore del mattino sul Levante, mentre si prepara un’allerta meteo al momento gialla che potrebbe essere aggiornata in funzione del prossimo bollettino.

“È appena arrivata la ditta specializzata per liberare la strada e di domenica non era facile trovarla – spiega il sindaco Giovanni Stagnaro -. Al momento i vigili del fuoco hanno interrotto la viabilità per precauzione. In caso di emergenze i mezzi possono transitare, ma solo sotto la supervisione dei vigili del fuoco. Appena sarà terminato l’intervento della ditta, se non ci sono problemi sul versante”.

