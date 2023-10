Certificazione di genere, incontro di formazione per gli avvocati

Nella sala multimediale del Comune della Spezia si è tenuto questo pomeriggio il convegno “La certificazione di genere: un’opportunità per le aziende pubbliche e private per la riduzione dei divari di genere nel contesto lavorativo” organizzato dal Comitato Pari Opportunità e dall’Ordine degli Avvocati della Spezia.

“Dopo il saluto di Daniele Caprara ,Presidente del Coa della Spezia e Daniela Marchesini ,in rappresentanza dei Consulenti del lavoro della Spezia, la presidente del Cpo della Spezia Tiziana Pianadei, ha introdotto l’argomento del Convegno sottolineandone l’importanza e l’attualita’, anche alla luce della normativa recente e in particolare della Legge 162 del 2021 – si legge in una nota -. È stata quindi la volta di Renato Goretta presidente di Gesta srl Società Benefit, che ha trattato il tema “La Certificazione PdR Uni 125/2022: una nuova sfida per le imprese” illustrando con chiarezza e competenza le fasi della certificazione e l’importanza della normativa della parità soprattutto sotto il profilo culturale”.

“L’ avvocato Alberto Russo,Consigliere del Cpo dell’Ordine degli Avvocati della Spezia ha poi evidenziato le opportunità che la normativa offre agli avvocati nella consulenza alle aziende e nella creazione di una cultura aziendale – prosegue la nota – . Infine Ornella Poli presidente del Chapter Ewmd della Spezia ha presentato la certificazione di genere come un vero cambiamento culturale,non solo all’interno dell’azienda, ma in tutti gli aspetti relazionali a partire dalla famiglia. Le conclusioni del Convegno sono state affidate a Eliana Bacchini consigliera provinciale di parità che, dopo aver illustrato il ruolo della Consigliera, (pubblico ufficiale nominato dal Ministro del lavoro ) nella tutela, garanzia e promozione della parità di genere nel mondo del lavoro, ha sottolineato gli elementi più importanti dei vari interventi tutti arricchenti e stimolanti .Sono infine intervenuti per i saluti istituzionali il presidente del consiglio comunale Maurizio Piscopo e l’assessore alle Pari opportunità del Comune della Spezia Daniela Carli”.

