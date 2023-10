Chiavari, ripartiti i lavori per le opere di difesa della costa: “Fondamentali per la sicurezza”

Chiavari. Nuove difese a protezione della costa. A Chiavari ripartono gli interventi sul fronte mare, necessari a completare il progetto di difesa del litorale avviato quest’inverno dal Comune di Chiavari grazie ai 14 milioni di euro ottenuti da Regione Liguria in veste di struttura commissariale a seguito della mareggiata dell’autunno 2018.

“Sono iniziate ieri le ultime lavorazioni all’interno della prima cella, tra il Rupinaro e il bar 4 Archi, che dureranno un paio di mesi. È già al lavoro una ruspa alla foce del torrente per terminare il primo pennello non completato a fine maggio scorso – spiega il sindaco Messuti -. Il cantiere successivamente si sposterà nella seconda cella, dando così avvio ai lavori di sistemazione delle difese sino a piazza dei Pescatori. Il progetto prevede anche qui la creazione di nuovi pennelli perpendicolari alla costa in sostituzione delle attuali barriere parallele, il ripascimento della spiaggia e la realizzazione di una diga soffolta”

