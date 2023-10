Cogorno: allerta, chiusure delle scuole di ogni ordine e grado

Dal Comune di Cogorno

Vista l’allerta meteo di colore arancione nella area C dalla 00:00 alle ore 24:00 di lunedì 30 ottobre, il Comune di Cogorno informa che su tutto il territorio comunale e per tutta la durata dell’allerta meteo avverrà la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado con sospensione dell’attività didattica. Chiusi inoltre per tutta la durata dell’allerta meteo arancione tutti gli impianti e le strutture sportive presenti nel territorio comunale, la chiusura del nido “Pulcini ballerini” di via Valparaiso e del Centro di aggregazione per anziani di via Coduri, secondo l’ordinanza comunale in vigore.

