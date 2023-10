Covid: da domani vaccinazioni disponibili anche per gli over 60

Dall’ufficio stampa della Regione Liguria

Prosegue la campagna vaccinale anti-Covid19: da domani, lunedì 30 ottobre, potranno vaccinarsi anche gli over 60. Le prenotazioni sono aperte su tutti i consueti canali: il sito prenotovaccino.regione.liguria.it, il numero verde 800 938 818, sportelli CUP e farmacie. La vaccinazione anti-Covid19, oltre che per gli over60, continua ad essere offerta a tutti i fragili, alle donne in gravidanza e allattamento, ospiti e operatori di Residenza sanitaria assistenziale (Rsa), operatori sanitari, soggetti immunocompromessi e persone con marcata compromissione del sistema immunitario (ad esempio, pazienti in terapia immunosoppressiva, pazienti affetti da immunodeficienza congenite e acquisite, altri pazienti identificati come immunocompromessi dai medici curanti o medici specialisti).

» leggi tutto su www.levantenews.it