Cpr in Liguria, il Pd: “Toti offre la Liguria ma non sono d’accordo nemmeno i suoi assessori”

Genova, “Molti presidente di Regione, al di là del colore politico, nelle settimane scorse si sono dichiarati contrari alla realizzazione dei Cpr (centri di permanenza e rimpatrio) sul proprio territorio. Tranne il Presidente Toti il quale ha manifestato la disponibilità al Governo per l’individuazione di un centro in Liguria. Ma mentre Toti dà la disponibilità, il suo assessore all’Urbanistica Marco Scajola, interpellato sui sopralluoghi avvenuti in alcune caserme dice di non saperne nulla e che comunque non condivide la localizzazione“.

A dichiararlo sono il segretario del Partito Democratico ligure Davide Natale e il consigliere regionale Pd Roberto Arboscello.

