Domenica con possibili precipitazioni, previsti peggioramenti per domani

Scatterà dalle 21 di questa sera l’allerta gialla idrologica e per temporali su buona parte della Liguria (bacini piccoli e medi di centro, Levante (C) e versanti padani di Levante, E) in vista di una perturbazione che potrebbe prefigurare per domano, lunedì, “uno scenario potenzialmente molto critico”. Per oggi le previsioni di Arpal delineano questo quadro: “Una vasta depressione atlantica convoglia sulla Liguria un flusso umido sudoccidentale associato a instabilità determinando già dalla notte precipitazioni diffuse sul Centro-Levante con cumulate significative su CE e rovesci o temporali (con bassa probabilità di fenomeni forti fino al tardo pomeriggio, alta probabilità su BCE in serata). Venti da sud, sudovest fino a forti su rilievi di CE nel corso della giornata; in serata ingresso di venti forti da sud-sudest sulla costa di E. Mare localmente molto mosso su C”.

