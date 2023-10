Stavolta il PalaSprint può liberare la propria gioia: la Tarros batte Arezzo 84-74 e trova alla terza possibilità stagionale la prima vittoria tra le mura amiche che vale il secondo posto in classifica. Niente male come inizio di torneo per i ragazzi di coach Scocchera che guidano per lunghi tratti il match e gestiscono bene le distanze nel finale di partita: le due squadre si ritrovavano in B Interregionale dopo essere state rivali lo scorso anno nel campionato di serie C Gold e oggi come nelle due gare della scorsa stagione a vincere è la formazione bianconera che sale a 6 punti in classifica.

L’articolo Dopo quelle in trasferta arriva la prima gioia al Palasprint: contro Arezzo la Tarros vola proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com