Eccellenza. Difesa rocciosa e vittoria di misura per il Pietra Ligure, Vernice: “La vittoria era fondamentale”

Pietra Ligure. Compleanno con vittoria per l’estremo difensore del Pietra Ligure che compie 24 anni. Il successo contro l’Athletic Club Albaro è un grande regalo per Francesco “Ciccio” Vernice, guida di una prestazione difensiva che è risultata decisiva per la vittoria finale.

“Era fondamentale portare a casa i tre punti, dopo un inizio di stagione non all’altezza delle aspettative e dopo essere entrati in un tunnel dal quale non era facile uscire” commenta nel post partita Vernice che poi prosegue: “Bisogna continuare così, con questo entusiasmo e questa compattezza”.

» leggi tutto su www.ivg.it