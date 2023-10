Il maltempo si riaffaccia sul Centro – Levante

L’approssimarsi di una nuova perturbazione atlantica determina l’instaurarsi di flussi umidi sudoccidentali che favoriscono precipitazioni diffuse dalla notte, più insistenti sul Centro-Levante in mattinata, anche a carattere di rovescio o temporali, in estensione a Ponente dal pomeriggio; in serata probabili temporali forti sul Centro-Levante per l’attivazione di una linea di convergenza tra venti da sudest e da nord.

VENTI: in prevalenza meridionali moderati, forti sui rilievi di Levante; in serata forti da sud-sudest sulla costa di Levante.

MARE: mosso sul Centro-Ponente, inizialmente molto mosso sul Levante, in calo a mosso dal mattino e in nuovo aumento a molto mosso in serata.

SEGNALAZIONI PROTEZIONE CIVILE: piogge diffuse con cumulate significative sul Centro-Levante, bassa probabilità di temporali forti, alta in serata sul

Centro-Levante; venti forti da sud sul Levante.

TEMPERATURE: minime in aumento, massime in

diminuzione o localmente stazionarie.

UMIDITÀ: su valori alti

