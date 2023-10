Laboratorio di ceramica distrutto dalle fiamme, raccolta fondi per Officina 900: “Persi tanti sacrifici”

Albisola Superiore. Raccolta fondi per Officina 900, laboratorio di ceramica di Albisola Superiore dove mercoledì notte a causa di un corto circuito è scoppiato un incendio.

“Ci tiriamo sempre su – scrivono i titolari -, ma questa volta è un po’ più dura. Non siamo soliti chiedere aiuto ma oggi abbiamo proprio bisogno di tutti voi. Se vi fa piacere, potete donare attraverso la piattaforma Gofundme. Anche un piccolo aiuto, per noi fa la differenza! Ve ne saremo grati per sempre. We’re on fire, come on burning hearts! Grazie a tutti”.

» leggi tutto su www.ivg.it