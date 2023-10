Maltempo in Liguria, da mezzanotte nuova allerta arancione per pioggia e temporali

Genova. Peggiorano le previsioni meteo per le prossime ore in Liguria. In seguito al nuovo bollettino Arpal ha emesso l‘allerta arancione per temporali e piogge diffuse a partire dalla mezzanotte di lunedì 30 ottobre su centro e Levante della Liguria. Sono previsti temporali “forti, organizzati e persistenti” a causa della famigerata convergenza tra venti.

In particolare, su tutta la Liguria sarà in vigore l’allerta gialla a partire dalle 21.00 di oggi (domenica 29 ottobre). Da mezzanotte l’allerta diventa arancione, il livello più grave per quanto riguarda i temporali, sui bacini costieri da Noli a Sarzana (comprese Genova e Savona), su Tigullio e Spezzino e sulle valli Scrivia, Aveto e Trebbia. Si tornerà ad allerta gialla alle 20.00 solo sul settore centrale, mentre su Levante e relativo entroterra rimarrà il livello di criticità arancione.

