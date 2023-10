Nell’ottica della promozione del calcio femminile si sono svolte anche nella nostra provincia i “Play Days” ossia appuntamenti con finalità di divertimento e crescita tecnica con protagoniste le giovani calciatrici ( nate dal 2010 al 2015) regolarmente tesserate nelle società della provincia.

“Ad ospitare l’incontro la società Colli di Luni nell’efficiente impianto di “Centro Canale” a Castelnuovo Magra – si legge in una nota degli organizzatori -. Nonostante l’inclemenza del tempo molte le ragazze intervenute che sotto la guida dei loro tecnici e del delegato attività femminile Biagio Mammone hanno svolto oltre 100 minuti di intense esercitazioni divertendosi e socializzando. Presenti il delegato regionale per l’Attività di base Alessio Bertoli e per il Sgs provinciale Pier Giorgio Baudinelli. Al termine dell’incontro molta soddisfazione da parte dei tecnici Jacopo Foschi e Rossi Alessandro (Spezia calcio), Leonardo Vesigna, Sellis Daniela e Sonia Vinciguerra (Ceparana) e Alessio Mammone per i padroni di casa del Colli di Luni”.

“Una giornata importante”-riferisce il delegato regionale Bertoli- “non solo per la divulgazione del calcio ma anche per l’iclusione, il fair-play e il divertito avvicinamento allo sport con i suoi sani stili di vita”.

L’articolo “Play Days”, bilancio positivo per l’iniziativa a Castelnuovo Magra proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com