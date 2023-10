Savona. Sabato 11 novembre un’altra manifestazione contro il rigassificatore. Appuntamento in piazza Mameli alle 14.30 per la partenza del corteo che arriverà in piazza Sisto alle 15.15.

“Un pomeriggio di lotta e di resistenza per difendere l’ambiente e la salute di tutti”, si legge nella locandina dell’evento.

» leggi tutto su www.ivg.it