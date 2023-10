Scuola di politica dell’UDC, Pizzorno: “La formazione è un’esigenza di estrema urgenza”

Albenga. L’UDC albenganese intende mettere in cantiere una “scuola di politica” per i cittadini di tutte le fasce di età con particolare attenzione ai giovani per riaffermare il senso civico di attenzione nei confronti della politica non solamente con il voto ma anche come diritto di partecipazione attiva permanente e “sostanziale” alla vita dei partiti come strumenti fondamentali per una convivenza civile e democratica.

“Un’esigenza ormai di estrema attualità ed urgenza – dichiara Roberto Pizzorno, segretario provinciale UDC -quella della formazione politica per far rinascere il popolarismo cattolico che caratterizza l’esistenza stessa dell’Unione Democratica di Centro (UDC) che ad Albenga sta trovando terreno fertile per un impegno appassionato e fruttuoso per il nostro partito e per l’intera comunità ingauna. Un’esperienza che si pensa di allargare in seguito – conclude Pizzorno – ai Comuni dell’intera provincia”.

» leggi tutto su www.ivg.it