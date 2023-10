Val d’Aveto: grave donna caduta da cavallo; il tempo impedisce l’uso di Drago

Una donna di 53 anni è caduta da cavallo mentre percorreva a Santo Stefano d’Aveto, la strada provinciale 654. Erano le 16.30 circa. Sono intervenuti il 118 con l’automedica Tango-1, la Croce Rossa di Santo Stefano, il soccorso alpino e i vigili del fuoco di Chiavari. Era stato allertato anche l’elicottero Drago dei vigili del fuoco di Genova che però non ha potuto operare per la pioggia e la nebbia che impedivano di compiere le manovre in sicurezza. La donna, politraumatizzata e con una sospetta frattura è stata quindi trasportata in ospedale, in codice rosso, in ambulanza assistita dal medico.

