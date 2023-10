Villanova d’Albenga, Salone dei fiori affollato per conoscere l’opera missionaria di monsignor Antonio Isoleri

Villanova d’Albenga. Salone dei Fiori affollato per la presentazione del volume “Un ponte sull’Atlantico” scritto a quattro mani da Agostina Isoleri e Valeria Moirano che tratteggia la vicenda umana di Monsignor Antonio Isoleri, missionario a Filadelfia,

“Da tempo l’Amministrazione voleva editare questo libro perché vogliamo non solo ricordare l’opera importante compiuta da Monsignor Isoleri, ma anche consegnare il suo esempio e i suoi valori alle giovani generazione – ha dichiarato nel suo saluto di apertura il Sindaco Pietro Balestra, dopo la visione di un video di inquadramento storico realizzato da Andrea Elena – Ringrazio le autrici per il lungo e approfondito lavoro di ricerca documentale e ricostruzione che ci ha consegnato in tutta la sua pienezza l’opera di un Villanovese guidato dalla fede che non mai dimenticato Villanova d’Albenga e ha portato a Filadelfia la sua fede e i valori di fratellanza che erano motore e collante di una comunità povera, ma unita come quella di Villanova d’Albenga a metà dell’800”.

