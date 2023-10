Agricoltura, il vicepresidente Piana: “Ok dal ministero per aumento superficie minima impianto di nuovi vigneti”

Liguria. “Riscontro positivo dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste (MASAF) al lavoro di squadra col coordinatore della Commissione Politiche Agricole Federico Caner sulla mia proposta di spostare, a partire dal 2024, la quota minima da 10 a 30 ettari per le autorizzazioni all’impianto di nuovi vigneti in Italia. Un risultato che raddoppierebbe la superficie riservata sino ad oggi alla Liguria”.

Lo dice il vice presidente con delega all’Agricoltura Alessandro Piana che aveva già visto accogliere all’unanimità la sua richiesta di innalzamento della soglia minima per il rilascio delle autorizzazioni per nuovi impianti vitivinicoli in Commissione Politiche Agricole.

