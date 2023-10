Coopservice presente all’edizione 2023 di Ecomondo dal 7 al 10 novembre

La presenza di Coopservice e Servizi Italia alla principale manifestazione italiana della green economy

Coopservice e Servizi Italia rinnovano la loro presenza (stand 06 del padiglione Hall B5-D5) anche all’edizione 2023 di Ecomondo che si svolgerà dal 7 al 10 novembre prossimi alla Fiera di Rimini. Si tratta di una manifestazione che si è ormai consolidata quale principale evento nazionale per la transizione energetica ed ecologica e che, dopo i numeri record della scorsa edizione (la prima post-Covid), quest’anno si presenta – nelle parole della società organizzatrice – “nell’edizione più grande di sempre, sia per estensione di spazi espositivi che per ricchezza di nuovi progetti”.

» leggi tutto su www.ivg.it