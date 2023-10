Escluse lesioni per Verde, Mühl verso il rientro in gruppo

Buone notizie alla ripresa degli allenamenti per mister Alvini in vista dell’impegno di Coppa Italia a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Daniele Verde infatti ha lavorato a parte ma gli esami diagnostici ai quali si è sottoposto per valutare l’entità dei problemi accusati prima di Spezia-Cosenza non hanno evidenziato lesioni. Lukas Muhl invece ha volto lavoro personalizzato verso il rientro in gruppo. Allenamento differenziato infine anche per Bandinelli ancora alle prese con il trauma alla spalla che lo ha costretto ad uscire anzitempo dal terreno del Picco.

Sul campo di Follo il resto del gruppo ha invece svolto riscaldamento tecnico, esercitazioni tecnico-tattiche e intense partitelle.

L’articolo Maltempo: in Alta Lunigiana chiusa la Cisa proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com