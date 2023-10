Fontane rotte, giochi per bambini e fermate dell’autobus: Raffaelli, Montefiori e Cattani presentano due interpellanze sul quartiere della Pieve

I consiglieri del Partito democratico Marco Raffaelli, Andrea Montefiori e Viviana Cattani accendono i riflettori sulle problematiche del quartiere della Pieve attraverso due interpellanze depositate a Palazzo civico.

Una riguarda Via Privata Da Passano, dove sorgono due piazze costruite sopra i box auto che servono le palazzine ai numeri civici.

“L’unica fontana presente ha il rubinetto rotto ed è pertanto impossibile per i cittadini poterla utilizzare. I giochi per bambini sono installati direttamente sul terreno, sprovvisti di una pavimentazione antiurto. Ciò – fanno notare i tre consiglieri dem – costituisce concreto pericolo in quanto, sotto e in prossimità delle altalene e della parte terminale degli scivoli sono presenti fuoriescono numerose e robuste radici che, in caso di caduta, rischierebbero di creare lesioni e danni. Tutte le zone verdi si presentano con erba molto alta, e meriterebbero uno sfalcio da parte del soggetto individuato a tale adempimento, quanto prima. Già con precedenti interpellanze si è segnalata l’esigenza di costituire un’area sgambatura cani all’interno del parco. La zona più funzionale a ciò sarebbe stata individuata dai residenti nella piccola area verde, direttamente accessibile dal parco mediante un ponte che sovrasta l’inizio di Salita Castelvecchio, o un cancello presente lungo il marciapiede della medesima Salita. Attualmente entrambi gli accessi risultano chiusi”.

Con la seconda interpellanza i consiglieri Raffaelli, Montefiori e Cattani fanno notare che lungo Salita Castelvecchio, nel tratto in cui la salita si biforca verso Via Privata Da Passano, si trova una fermata Atc a servizio della linea 21. “Tale fermata, individuata solamente mediante la segnaletica verticale, costringe gli utenti a scendere direttamente sul terreno, parte finale di una scarpata. Gli spazi adiacenti consentirebbero di sistemare l’area della fermata, rendendola un sito più consono, decoroso e sicuro, per i fruitori del servizio del Tpl”. Pertanto la richiesta all’amministrazione è di prendere provvedimenti per migliorare la fruibilità della zona della Pieve.

