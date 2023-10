Il maltempo flagella la Liguria: frane, allagamenti e strade interrotte. Allerta arancione fino a mezzanotte

Genova. Mentre gli ultimi fronti temporaleschi si apprestano a transitare sopra Genova e la Liguria, continuano senza sosta gli interventi per arginare i danni provocati dalle forti piogge che hanno colpito in queste ore praticamente tutta la regione, e in particolar modo il centro levante. Tantissime le chiamate ricevute dal centralino dei vigili del fuoco, le cui squadre sono state impegnate senza soluzione di continuità per mettere in sicurezza alberature, versanti e strade aree allagate.

La situazione più critica rimane quella relativa alla frana che ha colpito la strada statale 586 nel comune di Rezzoaglio, all’altezza del distributore di benzina, interrompendo il collegamento verso la Val D’Aveto e quindi il resto della Liguria. Sul posto i mezzi speciali dei vigili del fuoco che entro la serata dovrebbero riuscire ad aprire un varco per le vetture di soccorso. La zona sarà presidiata tutta la notte dal personale della Protezione Civile.

