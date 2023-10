Maltempo: in Alta Lunigiana chiusa la Cisa

Il maltempo delle ultime ore che sta colpendo la Lunigiana sta mettendo a rischio l’incolumità di automobilisti e camionisti che stanno percorrendo l’autostrada A15. Per questo è stata decisa la chiusura di caselli e vari tratti in entrambe le direzioni: entrata chiusa al casello di Berceto in direzione Parma; tratto chiuso tra gli svincoli di Pontremoli e Fornovo in direzione Parma; entrata chiusa al casello di Borgotaro in entrambe le direzioni; chiuso lo svincolo di Borgotaro in entrambe le direzioni.

