Mesciua e stoccafisso alla genovese per ricordare il Generale Chiodo

Serata speciale per l’Accademia del Gusto con mes-ciüa e stoccafisso alla genovese per ricordare il bicentenario della nascita di Domenico Chiodo (30 ottobre 1823 – 30 ottobre 2023) architetto italiano, ufficiale del Genio militare e generale che effettuò nel 1857 su incarico di Camillo Benso Conte di Cavour lo studio di fattibilità per un cantiere navale nel Golfo della Spezia. “Domenico Chiodo – ha spiegato Nicola Carozza, presidente Accademia del Gusto nell’introduzione – intuì le potenzialità del golfo e propose alla Spezia la realizzazione di un grande arsenale per rispondere alle necessità del regno di Sardegna prima e d’Italia dopo.

La stessa mes-ciüa è un piatto che trae la sua origine, secondo le ricerche d’archivio del pittore Amilcare Bia, in quel periodo storico: farro, ceci e cannellini sapientemente mescolati, cotti e conditi con olio di oliva garantivano una dieta uniforme agli operai e ai detenuti che lavoravano al regio arsenale. Un piatto semplice ed economico, da servire e da consumare in gamelle, molto proteico, equilibrato e ricco”. “Domenico Chiodo diresse i lavori di costruzione dell’Arsenale, che iniziarono il 21 aprile 1862 e terminarono il 28 agosto 1869 – lo ha ricordato il Capitano di Vascello Marco Sina, Capo reparto Manutenzioni Navali dell’Arsenale che ha portato ai numerosi accademici i saluti del Contrammiraglio Giuseppe Scorsone, direttore dell’Arsenale – l’importanza dell’opera e del protagonista dell’epoca Domenico Chiodo è testimoniata tutt’oggi dalle mura, dagli edifici, dai bacini dell’Arsenale Marittimo Militare. Oggi noi abbiamo il compito di proiettare tale memoria nel futuro e potremmo farlo grazie agli investimenti del progetto Base Blu che poterà alla Spezia alcune delle unità maggiori della Marina Militare e dalla costituzione del Polo nazionale della Subacquea di cui è stato firmato nei giorni scorsi il decreto dal Ministro”.

