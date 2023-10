Nell’auto attrezzi da scasso, fiocine e “bong”: prova a corrompere gli agenti ma viene arrestato

Genova. La polizia ha arrestato un 55enne per minacce e resistenza a pubblico ufficiale, istigazione alla corruzione e lesioni personali aggravate denunciandolo inoltre per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli, porto abusivo di armi, ricettazione, possesso di armi od oggetti atti ad offendere e guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti.

I fatti. Ieri pomeriggio, durante un normale servizio di controllo del territorio gli agenti hanno notato un’auto che transitava in Lungo Bisagno d’Istria con andatura irregolare ed incerta. Intimato l’alt e fermato il veicolo, il conducente è sceso sindacando sul motivo del controllo. Nel frangente però uno degli operatori ha notato che nel vano porta oggetti tra i due sedili, vi era un attrezzo per il consumo di stupefacenti (tipo bong) e un coltello a serramanico.

