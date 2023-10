Niente acqua dalle fontane del Parco della Maggiolina: “Il problema si è presentato a settembre e ancora non è stato risolto”

Da settimane le fontanelle del Parco XXV aprile, noto a tutti come Maggiolina, sono rimaste a secco. A denunciare il fatto alla redazione di Città della Spezia è una lettrice che quotidianamente frequenta l’area verde per correre e mantenersi in forma. “E’ da settembre che non si trova più una fontana funzionante. E nonostante le segnalazioni nulla è cambiato”, afferma. Il problema non riguarda solamente la nostra sportiva lettrice, ma anche tutti gli altri frequentatori che, soprattutto nel corso dei mesi più caldi (ma non solo), hanno tutto il diritto di potersi rinfrescare al “nasone” pubblico.

