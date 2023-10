Ordinano piatti raffinati e buon vino e scappano senza pagare. Ristoratrice truffata, Confcommercio: “Più tutele agli imprenditori”

Confcommercio Imprese per l’Italia La Spezia esprime solidarietà e vicinanza all’imprenditrice spezzina Adriana Incaviglia per l’episodio fraudolento avvenuto all’interno del suo locale in via Paleocapa alla Spezia. L’imprenditrice è stata vittima di una truffa nella quale due clienti, dopo aver ordinato piatti raffinati e buon vino per l’ammontare di centinaia di euro, sono fuggiti senza saldare il conto. Accortasi immediatamente del raggiro, ha chiamato le forze dell’ordine che tuttavia non hanno preso alcun provvedimento, rimandando la questione a una denuncia in Questura con l’ausilio di un avvocato per avere accesso agli atti e conoscere i nomi dei due avventori.

“Massima solidarietà ad Adriana che non merita ciò che le è accaduto. Tutti noi imprenditori del settore viviamo già un periodo difficile per portare avanti la nostra attività e non ci occorre ulteriore stress derivato da queste brutte persone. – dichiara il presidente di Fipe La Spezia Diego Sommovigo – Partiamo dal presupposto che questo episodio è un reato previsto dai nostri codici, punito con la reclusione fino ai due anni e 516 euro di sanzione, è inutile però che sia previsto un reato dalla legge e poi ci sia l’impossibilità di arrivare a una giusta condanna e a un rimborso in tempi brevi. E’ necessario che sia concessa agli imprenditori maggiore tutela e ciò si traduce nel rendere più agevole intervenire nei confronti di questi soggetti, come comparto Fipe chiediamo che la stessa inflessibilità a cui siamo sottoposti sia applicata anche quando siamo parte lesa”.

