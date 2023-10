Da Andrea Carannante

È stata inviata in data odierna tramite raccomandata internazionale, la petizione indirizzata al Presidende della commissione a Bruxelles ai sensi dell’articolo 227 del trattato di funzionamento della UE sul procedimento di Valutazione di impatto ambientale del progetto/scempio di Autostrade del tunnel per la Fontanabuona. Un documento redatto dal Comitato NO TUNNEL con la consulenza fondamentale del giurista Marco Grondacci.

