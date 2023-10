A Rezzoaglio, la statale 586 della Val d’Aveto è stata interrotta dalle 9.30 circa da una frana all’altezza del distributore di benzina,. Sul posto i vigili del fuoco di Chiavari e i tecnici dell’Anas che stanno già operando per sgomberare la carreggiata, mettere in sicurezza la parete e riattivare la circolazione almeno a senso unico alternato. Dopo le frane Casarza Ligure e in Val Graveglia, questa è la più grave interessando la strada statale e i collegamenti con Santo Stefano d’Aveto.

» leggi tutto su www.levantenews.it