Sarzana stanzia 80mila euro per il sostegno delle spese per utenze e acquisto di combustibili a uso domestico

Un sostegno concreto in favore dei cittadini e della famiglie in difficoltà. Con determinazione n.818 a firma del dirigente Valentina Chiavacci il Comune di Sarzana ha emanato il bando per l’erogazione di contributi finalizzati al sostegno delle spese per le utenze e per l’acquisto di combustibili a uso domestico, stanziando 80mila sull’annualità di bilancio 2023.

L’Amministrazione Ponzanelli interviene dunque a favore dei cittadini e delle famiglie in situazione di disagio economico e sociale, con l’erogazione di contributi economici finalizzati al sostegno delle spese per utenze domestiche, quale misura specifica per il sostegno economico alle categorie meno abbienti sulla base di criteri specifici e oggettivi.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com